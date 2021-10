Dani Sordo lõpetab järgmise hooaja järel karjääri

"2022. aastal on minu viimane hooaeg," vastas Sordo Hispaania väljaande AS küsimusele, kauaks tal patareisid jätkub. Sordo on maailma rallikarussellis tiirelnud juba 16 aastat.

2022. aastal on Sordo roll Hyundais senisest suurem. Ta on kas sõitja või nõuandjana kohal kõikidel MM-etappidel.

"Hyundai tahtis mind senisest rohkem erinevatesse tegevustesse kaasata ja olen selle üle väga õnnelik. Kuigi Oliver Solbergil on isa (Petter Solberg), kes on minust palju vanem, püüan teda aidata nii palju kui võimalik. Oliver on ka ise öelnud, et soovib minu abi," rääkis Sordo.