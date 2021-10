Latvala on Monza ralli korraldajates pettunud: alguses kuulsime teistsugust juttu

"Nüüd paistab, et ringrajal tuleb sõita iga päev. Trass ei ole nii meeldiv kui me arvasime. Ka sõitjate jaoks oleks päris katsed paremad olnud. Aga kahjuks tuleb sellega leppida," lisas ta.

"Ringrajal sõitmine on autoralli puhul unikaalne, aga minu arust pole see õige autoralli. Meil on olnud 11 head etappi. Ma ei mõista, miks peame nüüd Monza ringrajale minema. Ma ei näe selles loogikat. Saan aru, et Monza ralli korraldajate jaoks on tähtis paljud katsed ringraja lähedal hoida, aga lootsin, et hooaja lõpetuseks saame läbida rohkem päris katseid," lausus britt.