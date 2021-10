Põlva Serviti ja HC Tallinna euroteekond algab Leedus

"Loodan, et oleme eurosarjaks valmis. Ehkki meeskonna vorm pole praegu veel seal, kus võiks olla. Me pole Soome liigas saanud ühtki mängu täiskoosseisus pidada, ikka on mõni mees vigastuse või viisaprobleemidega eemal. Ja kui tegu on võtmemängijatega, siis teeb see meie olukorra keeruliseks," sõnas HC Tallinna juhendaja Bo Østergaard.