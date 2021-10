BLOGI JA FOTOD | Tänak katkestas Kataloonias neljandal kiiruskatsel, Neuville lõpetas avapäeva liidrina

"Sõitsime välja. Tabasin kändu ja kahjustasin autot päris tõsiselt. See oli päris suur tabamus," kommenteeris Tänak hooldusalasse jõudes.





"Ilmselt oli kurvi minnes hoog liiga suur, tõmbasin ratta lukku ja seal oli ka natuke muda. Kõik see kokku viis selleni, et me ei suutnud seda päästa. Peame ootama ja vaatama, kas autot saab parandada. Me ei surunud väga, sest me polnud nii kiired, et saaksime piire kombata, aga mõned üllatused siiski olid," selgitas Tänak.



Juba esimesel katsel tegi avarii ja jäi ülesõidul katkise vedrustusega tee äärde Takamoto Katsuta.

Avapäeva kuuest katsest neli võitis täna Neuville, kaks katsevõitu sai kirja Evans. Kõige kõvema avalduse tegi Evans hommikul esimesel katsel, kui edestas belglast 5,1 sekundiga. Kolmandat kohta hoidev Ogier tunnistas päeva lõpuks, et tal pole olnud piisavalt kindlust, et maksimaalselt suruda. Neuville tõdes, et tundis end kindlamalt pärastlõunal, kui teedele oli rohkem kruusa toodud ja olud olid raskemad kui hommikul. Ka Dani Sordo suutis just pärastlõunal Ogier'ga pisut vahet vähendada ja jääb nüüd viimasest poodiumikohast maha 5,4 sekundiga.

MM-tiitlile on jäänud heitlema vaid Ogier ja Evans. Seitsmekordne maailmameister Ogier edestas waleslast enne rallit 24 punktiga. Virtuaalses punktitabelis (hetkeseisu arvestades) on Ogier'l Evansi ees 21-punktine edu.

Prantslane kindlustab üks etapp enne hooaja lõppu tiitli, kui ta juhib Hispaaniast lahkudes Evansi ees 31 punktiga.

MM-sarja üldseis enne Kataloonia rallit:

1. Sebastien Ogier 190

2. Elfyn Evans 166

3. Thierry Neuville 130

4. Kalle Rovanperä 129

5. Ott Tänak 128

Üldseis peale 6. katset:



AJAKAVA

SS1 Vilaplana 1 (20,00 km) 09:43

SS2 La Granadella 1 (21,80 km) 11:21

SS3 Riba-roja 1 (14,21 km) 12:42

HOOLDUSPAUS

SS4 Vilaplana 2 (20,00 km) 16:00

SS5 La Granadella 2 (21,80 km) 17:38

SS6 Riba-roja 2 (14,21 km) 18:59

Ülejäänud ajakava leiad blogi järel.





Laupäev