2016. aastal, kui Kelly Sildaru krooniti esimest korda X-Mängude võitjaks, imestati mitmes tuntud USA väljaandes, kuidas on võimalik pargisõidus nii heaks saada riigis, kus ei ole ühtegi mäge. Tõenäoliselt ei osanud nad aimata, et siinmail on püsti pandud elamusspordikeskus, milles peituv salarelv aitab Sildarul aasta läbi hüppeid lihvida. Ent vähesed teavad, et kõnealune objekt on algusest peale kahjumit tootnud ja seetõttu pole enam mõistlik seda käigus hoida.