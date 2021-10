Kaotustelainel Žalgirise uus peatreener: ma ei tulnud siia nutma, aga meil on probleeme

"Me ei mänginud halvasti, aga ka mitte suurepäraselt. Olime 38 minutit mängus, mis pole (Crvena zvezda vastu) lihtne. Sain üldpildi ette, nägin ka häid asju. Kaitse oli hea. Ma ei tulnud siia nutma," vahendas Zdovci sõnu portaal Basketnews.

Samas tunnistas uus juhendaja, et leidus ka probleeme. Neid on nii mängupildi kui ka pallurite tervise kohal.

"Zvezda füüsiline mäng lõi meid rütmist välja. Rünnakul tundsin puudust lisasöötudest. Me ei leidnud lihtsaid korve. Jah, tabasime mõned visked, aga olime pisut kartlikud," rääkis sloveen.

"Tundsime puudust Joffrey Lauvergne'ist. Lisaks on meil väiksemaid vigastusi. Paulius Jankunas ei saanud teisel poolajal mängida, ka Janis Strelnieksil on probleeme. Enne mängu polnud me kindlad, kas Niels Giffey suudab kaasa teha. Sellistes lahingutes loeb iga mängija," lisas ta.