Sergio Ramose debüüt PSG-s lükkus edasi

Kahe hooaja vahel Madridi Realist Pariisi siirdunud Ramos (35) on suvest saadik olnud hädas sääremarjalihase vigastusega ning nii pole hinnatud kaitsja veel uue koduklubi eest platsile pääsenud.

Prantsusmaa väljaanne Le Parisien avaldas esmaspäeval lootust, et Ramos võib debüüdi saada kirja juba reedel Prantsusmaa kõrgliigas Angersi vastu. Kolmapäeval teatas aga väljaanne, et Ramos treenib veel tiimikaaslastest eraldi ning sel nädalal ta platsile ei pääse. Küsimärgi all olevat ka järgmisel nädalal toimuv Meistrite Liiga mäng RB Leipzigiga.