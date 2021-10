Meier võitis neljandat korda Portugalis peetud raske maastikuratturite mitmepäevasõidu

„See on alati väga raske mitmepäevasõit, aga samas on seal nii lahedad rajad ja palju ilusaid vaateid. Korraldus on samuti super, seega mõnus pikem maastikuratturite nädalavahetus,“ rääkis Meier. „Etapid sujusid hästi. Vaid viimasel etapil lõhkusin rehvi, kuid saime selle kiirelt parandatud.“