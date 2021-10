DELFI KATALOONIAS | Tänak: kaks aastat on meil Hyundaiga asfaldil probleeme olnud. Kui head siin oleme, selgub reedel

Kataloonia ralli on hoopis midagi muud, kui sõita Horvaatia või Belgia asfaldil, selgitas Tänak: „Siledad teed, vähe lõikamist, auto on madal... Kataloonia on samavõrd omapärane, kui Soome ralli kruusal. Aga kui head me siin oleme, selgub reedel. Kaks aastat on meil Hyundaiga asfaldil probleeme olnud, arendame, muudame seadistusi ja eks näis.”