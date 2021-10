Hispaania meedia spekuleerib: kas Ricky Rubio naaseb järgmisel aastal Euroopasse?

Hispaania korvpalliajakirjanik Antoni Daimiel spekuleeris Cadena SER-i saates "El Larguero", et Rubio jaoks võibki peagi algav hooaeg jääda viimaseks NBA-s. "See on väga keeruline olukord. Tal on üks aasta lepingut järel, ta mängib tiimis, millel tiitlivõimalus puudub ja proovib play-offi pääseda," vahendas Eurohoops Daimieli öeldut. "Meid võib ees oodata Rubio viimane hooaeg NBA-s. Kuigi ta on veel noor mängija, siis julgen öelda, et kui ta peaks hooaja Clevelandi lõpetama, on tal variante ka Hispaaniasse naasta. Julgen pakkuda, et siin võib juhtuda naasmine Hispaaniasse ja miks mitte isegi Barcelonasse."