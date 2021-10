Trellid ootavad: maailmameistrist tippjalgpallur peab Hispaanias ilmuma kohtu ette, mees mõisteti kuueks kuuks vangi

Prokuratuur nõudis lähenemiskeelu tingimuste rikkumises süüdistatud Hernandezile ühe aasta pikkust vanglakaristust. Hispaania väljaande AS teatel määras Madridi 32. kriminaalkohus jalgpallurile lõpuks kuuekuulise reaalse vanglakaristuse. Tänavu 14. septembril teatas Madridi kohus, et 25-aastane Hernandez peab 19. oktoobril kell 11 hommikul ilmuma kohtu ette, et ta saaks järgneva kümne päeva jooksul siseneda enda poolt välja valitud kinnipidamisasutusse.

Kas maakonnakohus apellatsiooni ka rahuldab, näitab aeg. Fakt on aga see, et 19. oktoobril peab Hernandez olema Madridi kohtu ees ning minema seejärel vanglasse. Võib ka juhtuda, et kui mängija on juba vanglakaristust kandmas, aga vahepeal tema karistus tühistatakse, siis pääseb ta enneaegselt vabadusse.