Kasahstani koondis: edu Leedus – suur panus helgesse tulevikku

Lisaks ei kahtle Ozarbekov selles, et Kasahstani ajalooline edu Leedus kujuneb tõukeks saalijalgpalli arengu jaoks riigis: „Saalijalgpall on Kasahstani jaoks üks perspektiivikamaid ja massilisemaid spordialasid ning mis kõige olulisem, see on kõige odavam. Kui võrrelda viimase 20 aasta kulutusi suurele jalgpallile ja saalijalgpallile, siis on erinevus väljendatav tuhandetes protsentides. Tegemist on elanikkonna jaoks kättesaadava spordialaga. Tuleb meeles pidada, et saalijalgpallikultuur meie riigis on tõusuteel, Kasahstanis peeti Meistrite liiga finaali, UEFA karikaturniiri viis-kuus eliitvooru, tudengite MMi. Maailmameistrivõistluste poolfinaali pääsemine annab lootust, et riik ja ametnikud hakkavad saalijalgpallile tähelepanu pöörama. Kaheksa kuud aastas on Kasahstani põhjaosas jahe, saalijalgpalliga võib aga tegeleda aasta ringi minimaalsete võimaluste juures. Kuna riigis on puudus suurtest kvaliteetsetest väljakutest, siis võib saalijalgpall olla suurepäraseks toeks suurele jalgpallile.“