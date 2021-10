Andrea Adamo sihib Kataloonias võitu: Thierry, Ott ja Dani teavad, kuidas nendel teedel kiire olla

Hyundai läheb Kataloonia etapile vastu eduka ralli pealt, kui Soome MM-etapil teenisid Ott Tänak ja Craig Breen vastavalt teise ja kolmanda koha. Need olid ühtlasi Hyundaile esimesed poodiumid Jyväskylä ümbruses toimunud rallilt.

"Pärast meie parimat tulemust rallil, mis on ajalooliselt olnud üks meie nõrgemaid, on kogu meeskond valmis Hispaania ralli väljakutseks," sõnas Hyundai pealik Andrea Adamo pressiteate vahendusel. "Oleme näidanud, et suudame asfaltil olla konkurentsis, kui Belgias saime kaksikvõidu. Seega oleme seadnud omale kõrgeima eesmärgi."