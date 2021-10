Mäkinen kahtleb hübriidajastus: kas aeglasemate autodega saab autorallit reklaamida?

Järgmisel aastal läheb autoralli MM-sari üle uutele Rally1 hübriidautodele. Kulude vähendamiseks saavad meeskonnad ja autotootjad tehnoloogiat lihtsustada, muu hulgas aerodünaamika vähendamise teel. Mäkinen pole kindel, kas see suund on õige.

"Huvitav saab näha olema, milline on uute hübriidide mõju sarjale. Muidugi mind huvitab uus tehnoloogia, kuid olen pisut skeptiline seniste sõnumite suhtes, et uus auto muutub aeglasemaks kui vana. See pole ilmtingimata õige suund huvi äratamiseks," sõnab Mäkinen Rallit.fi -le.

Mäkineni sõnul on üks halb näide mootorispordis juba olemas. "Kui võrrelda näiteks vormel-1 sarja ja elektrilist vormel-E sarja, siis ei huvita inimesi elektrilised masinad, sest nendega ei sõideta sama kiiresti," ütles soomlane. "Aeg näitab, kuidas see muudatus toimib. Siiski on natuke kummaline, kui üldine sõnum on, et uued autod on aeglasemad ja mõned vanad R5-autod võivad teatud tingimustel raskemaks muutuda."