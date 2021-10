Vennad Bö`d sattusid oma elulooraamatuga suurde skandaali, venelased on marus: "See on suur häbi!"

"See on suur häbi, nii see on! Enne kui raamat trükikotta läheb, peab keegi ikkagi lugema ja kontrollima, mis seal kirjas on. Ja need inimesed peavad mõistma, et Jevgeni ja Sergei Ustjugov on kaks täiesti erinevat inimest. Eriti Norras, kus ollakse väga huvitatud nii laskesuusatamisest kui murdmaasuusatamisest. See on väga eriline juhtum. Nad peavad suutma kirjutada õige nime," ütles Cramer NRK-le.