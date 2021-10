Jari Litmanen õnnitles Soome uut väravakuningat: ta väärib seda tiitlit täielikult

Inglismaa kõrgliigaklubis Norwich Citys mängiv Pukki lõi mõlemad väravad, kui Soome alistas võõrsil Kasahstani 2:0. Tema arvel on nüüd 33 koondiseväravat. Rekordi võttis Pukki üle just Litmanenilt, kes jõudis 32 väravani.

"Suured õnnitlused Teemu Pukkile selle saavutuse puhul. Ta väärib täielikult koondise väravarekordit, ta on viimastel aastatel löödud palju raskeid väravaid," sõnas Litmanen, vahendab Iltalehti .

Soome on MM-valiksarja D-alagrupis 8 punktiga kolmandal kohal. Liider on Prantsusmaa 12 silmaga, mängu enam pidanud Ukrainal on 9 punkti.