Maailma 115. reket Haddad Maia lülitas kolmandas ringis välja turniiril esimesena asetatud tšehhitar Karolina Pliškova, aga Kontaveitil Brasiilia tennisisti vastu suuri raskusi polnud.

Pingeliseks Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeva peetud kohtumine ei läinudki. Eestlanna võitis esimese seti poole tunniga, teises läks aega kuus minutit enam.

"Olin tõesti küllaltki kindel (et mul on täna eelis). Tundsin, et pigem kontrollisin mina mängu. Seda tundsin juba üsna mängu alguses," rääkis Kontaveit pärast mängu.