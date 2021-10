Brooklyn Nets viskas Kyrie Irvingu koosseisust välja, ameeriklane võib kaotada kümneid miljoneid dollareid

Koroonaviiruse vastu vaktsineerimata Irving ei saa Brooklyn Netsi kodumängudes esindada, sest New Yorgi seaduste kohaselt pääsevad avalikele üritustele vaid need üle 12-aastased inimesed, kes on vaktsineeritud. Sarnane seadus kehtib ka San Franciscos ehk Irving ei saaks Netsi eest mängida ka Golden State Warriorsi vastu.

Kui pühapäeval sõnas Netsi peatreener Steve Nash, et nad valmistuvad kodumängudeks ilma Irvinguta, siis nüüdseks on peadirektor Marks kinnitanud, et Irvingul võistkonna juurde vaktsiinita asja pole.

"Oleme otsustanud, et Irving ei saa meeskonnaga mängida ega treenida enne, kuniks ta saab täielikult võistkonnaga kaasa lüüa," seisis Marksi avalduses. "Kyrie on teinud isikliku otsuse ning austame tema õigust valida."

"Praegune valik ei lase tal aga täiskohaga tiimi juures olla. Me ei lase ühelgi liikmel olla meeskonna juures poole kohaga," jätkas ameeriklane. "On oluline, et jätkaksime meeskonnasisese keemia ehitamist. Meie eesmärgid uueks hooajaks pole muutunud. Nende täitmiseks on vaja, et kõik liikmed liiguksid samas suunas."

Marks lisas, et Irvingu jaoks pole uks lõplikult suletud ning meeskond ootab teda tagasi. Selleks peab ta aga end vaktsineerima. NBC Newsil Irvingu esindajalt teisipäeval kommentaari saada ei õnnestunud.

NBA teatas hiljuti, et mängijatele ei maksta palka mängude eest, mida nad koroonaviirusega seotud reeglite vastu eksimise tõttu kaasa teha ei saa. Forbesi teatel teenib Irving Netsis iga mänguga üle 400 000 USA dollari. Seega teeniks Irving juba põhihooaja peale enam kui 32 miljonit dollarit.

Irving pole varasemalt soovinud enda suhtumist vaktsiini laiemalt selgitada. "Palju küsimusi on selle kohta, mis toimub Kyrie'i maailmas. Tahaksin seda hoida privaatsena ja tegeleda sellega õigel viisil koos meeskonnaga," rääkis Irving septembris USA meediale. "Hetkel ma ei saa kohal olla, aga see ei tähenda, et ma tulevikus endale piiranguid sean seoses meeskonnaga liitumisega."