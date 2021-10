Neymar karjääri ühest hirmsamaist hetkest: kui pauk oleks kaks sentimeetrit kõrvale läinud, poleks ma enam kunagi kõndinud

"Ma ei suutnud toona oma jalgu liigutada. Mul polnud jõudu, et püsti tõusta," meenutas Neymar. "See oli minu karjääri üks hullemaid hetki. Minu unistus MM-ist purustati ning ma ei saanud poolfinaalis ega finaalis mängida. Hakkasin lohutamatult nutma."

"Mind saadeti haiglasse uuringutele. Arst rääkis, et tal on mulle üks hea ja üks halb uudis," jätkas brasiillane. "Ta küsis, kumba ennem tahan kuulda. Vastasin, et halba. Ta ütles, et ma ei saa enam MM-il mängida. Uurisin siis, mis on hea uudis. Arst ütles, et kui löök oleks läinud kaks sentimeetrit kõrvale, poleks ma enam kunagi kõndida saanud."