Enesekindel Latvala jahib Hispaanias MM-tiitlit: meil on selleks hea võimalus

"Väga hea on tagasi Hispaaniasse minna. Eriti nüüd, kus taas on tegemist täielikult asfaltiralliga," rääkis Latvala Toyota pressiteate vahendusel. "Sealsed asfaltteed on WRC sarja parimad. Nautisin väga seal sõitjana võistlemist."

"Loomulikult tuleb kasuks ka see, et MM-sarja juhtivad Toyota sõitjad ei pea esimesel päeval võistlema kruusateedel, kus on vaja teed puhastada," jätkas Latvala. "Meie jaoks on olukord väga põnev, sest ainult Toyota sõitjad võivad veel tiitli võita. Meeskonnana on meie eesmärk Hispaanias piisavalt punkte koguda, et ka konstruktorite MM-tiitel kindlustada. Meil on selleks hea võimalus, aga peame nii ettevalmistusel kui ralli ajal head tööd tegema."