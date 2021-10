PSG-ga liitunud nimekas jalgpallur: ma pole klubis täielikult õnnelik. Olukord pole selline, nagu tahtsin

30-aastane Wijnaldum on käimasoleval hooajal saanud PSG eest kirja 11 kohtumist, ühtegi väravat ega resultatiivset söötu tal selle aja jooksul enda nimele pole saanud. Enamasti on hollandlane pidanud leppima vahetusmehe rolliga.

"Minu jaoks on see midagi uut, millega on vaja harjuda," jätkas Wijnaldum. "Ootasin väga uut väljakutset, aga siis juhtus hoopis niimoodi. See on väga keeruline. Tegemist on jalgpalliga ning pean õppima sellega toime tulema. Olen võitleja. Pean jääma positiivseks ja olukorra enda kasuks pöörama."