Soome driftihooaja viimase võistluse võitsid eestlased

„See võit on eriti magus, kuna minu jaoks oli tegu 2021. aasta esimese ja viimase sõiduga ning üle kahe aastaga esimese Pro-klassi võistlusega,“ selgitas Pino ja lisas, et võit ei tulnud kergelt, kuna kvalifikatsioonides oli rada vahelduvalt märja ja kuiva asfaldi tõttu väga ettearvamatu.

„Finaalsõit oli väga pingeline. Jako Pino on väga kiire sõitja ja temaga mõõtu võtta on adrenaliinirohke kogemus. Finaalsõitudeks oli rada peaaegu täielikult ära kuivanud, mistõttu saime pealtvaatajatele pakkuda täisgaasil vaatemängu,“ lisa Vaida.

Pesämäki ringrada asub Helsingist 300 kilomeetri kaugusel Honkajokis ning drifti rajaosa on kuulus väga kiire sisenemiskiiruse poolest, millel kiiremad autojuhid sisenevad võistlusesse umbes 160km/h sõidukiirusega. Jako Pino on drifti sõitnud alates 2012. aastast ning radalle.com võistlus oli talle pärast kaheaastast pausi esimene võidusõit pro-klassis. Ao Vaida on Pro-klassis võistelnud alates 2019. aastast ja saavutas 2021. aasta drifti Eesti meistrivõistlustel kolmanda koha.