Peatreener Rikberg pakatab Portugalis enesekindlusest: sellest paarist on võimalik edasi saada

Avamängus sai 3:1 võidu Benfica, seega vajab Tartu korduskohtumises 3:0 või 3:1 võitu ja peab seejärel parem olema ka kuldses geimis.

Avakohtumises olid Tartul nii esimeses kui teises geimis käes suured eduseisud, mis lõpuks küll käest anti. Samas näitas see, et ülikogenud vastast on võimalik surve alla panna. Peatreener Alar Rikberg ütles pärast keeruliselt kulgenud avakohtumist, et vaatamata raskele olukorrale minnakse ka võõrsile võitu püüdma.

“Me oleme veel elus. Kokkuvõte on see – mis on minul selge ja mis tuleb meestele selgeks teha – et nendega on võimalik mängida. Neid on võimalik võita ja sellest paarist on võimalik edasi saada. Äraütlemata raske, aga võimalik,” sõnas peatreener, kes soovib sarnaselt avamängu kahele esimesele geimile vastase serviga surve alla panna.

Tartu meeskonnaga sõitis Portugali ka nurgaründaja Taavet Leppik, kes ei ole saanud vigastuse tõttu seni Meistrite liigas kaasa teha.

Tartu ja Lissaboni paari võitja läheb teises eelringis vastamisi kas soomlaste Sastamalaga või Hollandi klubiga Apeldoorn. Kaotaja langeb aste madalamale CEV Cupile, kus tuleks vastamisi minna Venemaa tippklubi Kaasani Zeniidiga.

Rikberg tõdeb, et Kaasani klubi Tartus nägemine oleks omaette vaatamisväärsus, ent variante tippe kodumaal näha, on teisigi. “Meil on siin võimalik korraldada erinevaid võrkpallipidusid – mängime kolmanda ringini, kaotame seal, siis tuleks vastu Modena (Itaalia klubi), mängime neljanda ringini ja võidame, siis oleme Meistrite liigas, tulevad mitmed tipptiimid. Võrkpallipidusid on igal juhul Tartusse oodata,” lisas peatreener.