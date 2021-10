Peep Pahvi nädala viisik | Noored eestlased veavad uue hingamise saanud meeskonda üles

Koduse liiga möödunud nädala tähelepanuväärseim sündmus oli TalTechi koduväljakul saadud võit lätlaste Ogre üle. Negatiivse üllatuse lahtrisse läheb aga Rakvere Tarva kaotus Läti Ülikoolile.

Nädala viisik on aga selline:

Quincy Taylor (Tallinna Kalev)

Hooaja avamängus Viimsiga teenis Tallinna Kalevi tagamängija Quitcy Taylor omajagu kriitikat ja seda õigustatult. Möödunud kolmapäeval Valmera vastu peetud kohtumiseks oli ta aga justkui ümber sündinid. Teravalt tegutsedes realiseeris ta enesekindlalt oma võimalusi ja kogus võidumängus meeskonna parimana 19 punkti.

Seejuures ei tegutsenud Taylor isetsedes, vaid jagas kaaslastele kuus tulemuslikku söötu. Ise tegi ta kümme viset, milledest tabas seitse, lisaks realiseeris ameeriklane ka kõik viis vabaviset.

Odavama hinnaklassiga ameeriklased on tihti kõikuvate esitustega. Tayloril on kirjas üks hea ja üks halb mäng. Järgmised kohtumised näitavad, milline on tema tegelik tase.

Pärast avavooru kobavat algust, näitas TalTech hooaja teises mängus Ogre vastu hoopis paremat korvpalli. Suur roll oli selles noorel tagamängijal Ran Andre Pehkal, kes kogus 22 punkti, 3 söötu ja 3 vaheltlõiget.

Hea on näha, et pärast ebaõnnestunud Ameerikas käiku - ülikool ei kippunud Pehkale mänguminuteid andma - on 20-aastane mängumees enesekindluse taastanud. Hea on ka see, et enne USA-sse siirdumist agressiivse kaitsemehena tuntud noormees suudab ka Eesti Läti liiga tasemel korralikult skoori teha. Ogre mängijatele käis Pehka särts üle jõu.

Gregor Ilves (TalTech)

Mõneti võiks Pehka ja Ilvese vahele tõmmata võrdusmärgi. Mõlemad pallivad TalTechi tagaliinis ja mõlemad võivad teha tänavu korraliku arenguhüppe. Möödunud nädala mängus Ogrega, olid mõlemad mehed olulises rollis. Ilvese arvele hea tabavuse juures 15 punkti, lisaks võttis ta maha neli lauapalli.