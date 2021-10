Läti kõrgliiga alustas hooaega

Läti kõrgliiga uus hooaeg on juba ajalooliseks kujunenud: meistrivõistlustest võtab osa kümme klubi – see on maksimaalne eliitdivisjoni pääsevate meeskondade arv. Loodame, et pandeemia järelkaja ei mõjuta võistlust ja meeskonnad saavad hooaja lõpetada samas koosseisus, millega seda alustasid. Meistrivõistluste formaadis ei ole suuri muudatusi toimunud: endiselt toimuvad pärast regulaarosa lõpetamist play-off-mängud, kuhu pääsevad kaheksa esimest meeskonda.

Tasub märkida, et debütantide seast saavutasid esimeses voorus võrdlemisi rahuldava tulemuse vaid Nikarsi jalgpallurid Kuldigast, mängides oma parketil Daugavpilsiga 2 : 2 viiki. Ehkki vaevalt et võõrustajaid selline tulemus rõõmustas – veel kolm minutit enne lõpuvilet juhtisid nad mängu 2 : 0, kuid lõpuks lasid võidu käest. Õigluse huvides märgime ära, et Nikarsil oli võimalus ka kaotada – viimasel minutil jäi külalistel penalti realiseerimata.

Veel üks debütant Nica oli esimeses voorus külas Riias, kus kohtus kohaliku Nikarsiga. Intriigi sellest mängust tõesti ei tekkinud: võõrustajad saatsid juba 22. minutiks vastase väravasse viis palli, mille juurde jäid ka pidama – 5 : 0, kindel riialaste võit.

Kolmas kõrgliiga debütant Kengaroos läbis tuleproovi, mängides ühe Läti tugevaima klubi Petrowi vastu. Ja kui Nikars tõenäoliselt meelega ei hakanud oma täit tugevust Nicale näitama, siis külalised Jelgavast piltlikult öeldes sõitsid vastasest esimese poolaja algusminutitest teerulliga üle: pole ime, et vaheajaks põles tablool kummituslik seis 0 : 7. Ka pärast väikest puhkust ei võtnud Petrowi mängijad tuure maha, vaatamata sellele, et Kengaroos lõi esimesena värava. Võimalik, et see värav käivitas külalisi veelgi rohkem ja nad näitasid oma täisvõimsust kuni kohtuniku lõpuvileni välja. Lõppkokkuvõttes kaotas Kengaroos resultaadiga 2 : 16 ja see pole ilmselgelt see tulemus, mida nad oma ajaloo esimeses kõrgliiga mängus saavutada soovisid.

Märgime lisaks, et Läti valitseval meistril Rabal ei tekkinud mängus Salaspilsi vastu raskusi (9 : 1), Jekabpils aga alistas suurelt Rezekne (6 : 0).