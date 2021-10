KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Jalgpallikoondisele võit ja kaotus, rallimaailma uue hooaja pusletükid

- Eesti jalgpallikoondis sai üle aastate esimesed võidupunktid, alistades Valgevene, kuid kaotas seejärel Walesile. Nägime järgmisi märke tõusust või kogesime hoopis valusalt, kuidas vanameister Vassiljevi puudumine meid võib haavata?

- Epp Mäe võitis maadluse MM-il Euroopa meistritiitli kõrvale hõbeda. Kas on lootust ka aasta parimaks naissportlaseks saada?

- Mida on Ott Tänakul Kataloonia rallil püüda? Võtame kokku rallimaailma uue hooaja pusletükid: Craig Breen läks M-Sporti, Esapekka Lappi Toyotasse, Oliver Solberg Hyundaisse.

- MIllal lõppeb BC Kalev/Cramo kaotusteseeria?

- Tyson Fury kolkis vinges raskekaalu poksimatšis läbi Deontay Wilderi. Ja on hetkel maailma parim raskekaalu poksija?