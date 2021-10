Marit Björgen tundis suurte lihaste pärast piinlikkust, isegi Norra suusaliit pidi sekkuma

Björgen pani oma tugevale kehale aluse juba noores eas, kui tegi terve lapsepõlve raskeid talutöid. Tema isa meenutab raamatus, et tütar proovis esimest korda jõutreeninguid alles 15-aastaselt.

"Ma pole kunagi mõelnud, milline ma välja näen. Olin oma kehaga rahul ja see töötas nii talutöödel kui ka spordis," ütleb Björgen raamatus.

Kui Björgen osales mõnel spordigaladel ja kandis näiteks varrukateta õhtukleiti, märkas ta, et tema treenitud ülakeha pildid pälvisid tohutult tähelepanu.

Norralanna avalikustab raamatus, kuidas isegi Norra suusaliidu juhtkond kutsus Björgenit üles end rohkem kinni katma, et piinlikku tähelepanu vältida.

Saatejuht Fredrik Skavlan läks oma telesaates nii kaugele, et palus suusakuningannal otseülekandes biitsepsit demonstreerida. Norralanna tundis, et teda koheldakse ebaõiglaselt ning ta keeldus saatejuhi palvest.

41-aastane Björgen tänab tagantjärele õnne, et tema nooruses polnud veel sotsiaalmeediat ja nutitelefone. Tänapäeva noortel on tema sõnul seetõttu oluliselt raskem.

"Meil, kes oleme rahvuskoondises, on tugisüsteem, kust saame vajadusel abi. Aga mul on mure nooremate sportlaste pärast, kes on teismeliseeas. Kuuleme palju lugusid noorte tüdrukute kadumisest. Talendid rikuvad oma karjääri või elu pärast sporti," ütleb Björgen.