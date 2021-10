INTERVJUU | Võidult võidule marssiv Kontaveit: see, et ma ise endalt midagi erilist ei oota, on lasknud mul protsessi nautida

Tänane mäng peeti tuulistes oludes, mistõttu ei maksa kummagi tennisisti serviprotsentidest (Kontaveidi esimene serv 58%, Andreescul 63%) suuri järeldusi teha. Üleeile kimbutas mängijaid aga California kuumus. Kes teab, mis homme ees võib oodata...

Mängujärgsel pressikonverentsil tõdesid nii Kontaveit kui ka Andreescu, et nad ei näidanud täna raskete olude tõttu enda parimat tennist. Olud olid keerulised, aga kõik mängijad on praegu samas olukorras. Kuigi ka Anett ei olnud täna minu arust oma parimal tasemel, oli ta täna parem mängija," rääkis Andreescu, kes kaotas Kontaveidile tänavu ka Eastbourne'i muruturniiril.

"Anett on agressiivne mängija. Mäng murul oli tänasest siiski erinev. Tema mäng sobib murukattega väga hästi, minu jaoks aga pole see just lemmikkate. Aga nagu ma ütlesin, et oli ta täna lihtsalt parem mängija."

