Markus Poom vend Andrease hümni laulmisest: väga eriline hetk mulle ja meie perekonnale!

"See oli vägagi eriline tunne. Suutsin talle enne, kui ta laulma hakkas, rivist pöialt näidata. Üritasin temasse enesekindlust süstida. Rääkisime enne mängu, et ma alustan pingilt, aga soovin talle edu, kuid sain seda lõpuks nii lähedalt kogeda. See oli väga eriline hetk nii mulle kui ka meie perekonnale. Olen venna üle uhke. See tegi selle päeva minu jaoks rohkem eriliseks," rääkis Flora poolkaitsja peale 0:1 kaotusega lõppenud kohtumist pressikonverentsil.