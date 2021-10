Thomas Häberli: peame oma teise poolaja esituse üle uhked olema

Vassiljev vahetati keskväljal vahetult enne mängu välja Markus Poomi vastu. "Kostja tundis jalas midagi ja ütles, et tal pole võimalik mängida. Me ei tahtnud riski võtta. Otsustasime ta kümme minutit enne mängu välja vahetada, mis polnud muidugi hea, sest Kostja on meie kapten ja meie rütmi jaoks väga tähtis mängija," rääkis Häberli.

"Kuna ka Vladislav Kreidat (kandis kaartide tõttu mängukeeldu - toim) ei olnud, oli meil alguses raskusi. Wales pani väga suure surve peale. Lasime endale standardolukorras lüüa natuke liiga lihtsa värava. Aga pärast 20-25 minutit saime mängu tagasi ja edasi oli mäng juba võrdne. Peame tunnistama, et vastas oli tugev meeskond ja meie olime sunnitud tegema vahetusi. Teine poolaeg oli hea, aga mitte piisavalt, et värav lüüa. Peame teise poolaja üle uhked olema."

"Vaheajal rääkisime, et peame julgemalt mängima, rohkem ette tulema. Näitasime teisel poolajal, et oleme võimelised neid nõelama. Kui sul tekib Walesi vastu kodus viis võimalust, siis sa pead neist ühe ära lööma. Hea meel on selle üle, et kõik, kes vahetusest sekkusid, aitasid meeskonda. See annab meile tuleviku mõttes enesekindlust," lisas Häberli.

Tšehhi 2:0 võit Valgevene üle tähendab seda, et Eestil pole enam tabelis püüda enamat kui hetkel käes olev neljas koht. Häberli teatas, et see pole põhjus, miks viimases kahes mängus võõrsil Belgia ja Tšehhi vastu koosseisuga katsetama minna.

"Belgia vastu uute asjade proovimine võib meile kulukaks minna. Peame tegema korraliku soorituse. Oleme kogu see aasta näidanud, et ei taha ainult kaitsta, vaid ka rünnata. Peame oma parima meeskonna välja panema, et konkurentsivõimelised olla. Olen kindel, et võime varsti teha oma arengus järgmise sammu," sõnas šveitslane.

Walesi ajakirjanik tundis huvi, kuidas oli Häberlil valmistuda sellise pikakasvulise ründaja nagu Kieffer Moore'i vastu, kes ka 13. minutil mängu ainsa värava sepistas. "Meie grupis on selliseid mängijaid veel - Patrik Schick, Romelu Lukaku... Oleme keskkaitses tugevate ründajatega harjunud. Meil on Joonas Tamm, kes tegi täna väga head tööd. Nende võitlust oli fantastiline vaadata. Aga me ei keskendunud liiga palju Moore'ile, sest Walesil on palju mängijaid, kes meile haiget võisid teha," vastas peatreener.