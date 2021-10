Marit Björgen avalikustas, et andis 2017. aasta Lahti MMil kahtlase dopinguproovi

Björgen võitis 2017. aasta MM-võistlustelt koguni neli kuldmedalit. Toona juba 36-aastase norralanna õudusunenägu algas dopinguprooviga, mille ta andis pärast viimast ala ehk 30 kilomeetri ühisstarti.

Kui MMist oli möödunud kuus nädalat, hakkasid tulema dopinguproovide tulemused. Björgen avaldab raamatus, et Norra koondise arst Petter Olberg helistas talle ja küsis, kas sportlane on oma Oslo kodus üksida. Ainuüksi see küsimus tekitas norralannas paanikat.

Edasi ütles Olberg, et rahvusvaheline suusaliit (FIS) oli Norra suusaliidule edastanud informatsiooni, mille kohaselt oli Björgeni viimase stardi järel antud uriiniproov sisaldanud viiteid keelatud ainele.

"Mis see on? Kõigepealt Martin [Sundby], siis Therese [Johaug], nüüd mina? Kas see on võimalik?" meenutab Björgen oma toonaseid mõtteid.

Olberg teatas sportlasele, et see proov sisaldas 19-nonandrosterooni, anaboolse steroidi jääke.

Koondise arst oli aga kursis, et Björgen oli MM-i ajal kasutanud menstruaaltsükliga manipuleerimiseks mõeldud ravimit. Eesmärk oli tagada, et norralanna ei saaks võistluste ajal menstruaalverejooksu. Selle ravimi lagunemisproduktina võib aga dopinguanalüüsi uriiniproovis esineda vähesel hulgal 19-nonandrosterooni.

Björgen koostaski koos Olbergiga põhjaliku aruande, millele FIS vastas 2017. aasta mai alguses. Vastuses märgiti, et sportlase aruanne on kooskõlas laboriproovi tulemusega ja juhtum on lõpetatud.

Björgen tunnistas, et uuris arstilt, miks see dopinguaine ilmus tema testi alles pärast viimast starti, mitte aga varem, kuigi teda oli Lahtis mitmeid kordi ka varem kontrollitud. Arsti seletuse kohaselt oli põhjuseks, et MMi viimase ala järel oli norralanna uriiniproov kontsentreeritum kui pärast esimesi lühemaid võistlussõite.