Kalle Rovanperä sai arstidelt rohelise tule

Pärast paaripäevast puhkust liitus Rovanperä juba Toyota meeskonna testisõitudega ning nüüd kinnitas meeskonna pressiesindaja WRC-le, et soomlane saab Kataloonias startida.

"Kruusahunnikusse sõites olid tema [Rovanperä] käed veidi risti ja kui see löök tuli, lükati käsi tahapoole ja tal tekkisid seljavalud," selgitas Toyota meeskonna juht Jari-Matti Latvala soomlase traumat.

Rovanperä ise tunnistas, et ei tahtnud Soomes enam viimasel päeval starti minna. "Ülaselg on valus. See pole hea. Ma poleks isegi tahtnud sõita, sest kaotada oli rohkem kui võita," rääkis Rovanperä.