Hollandi legend võidutses hooaja esimesel MK-etapil

„Ma olen väga õnnelik. Enne sõitu olin mõistagi närvis, sest eelmisel nädalal ei tundnud ma end eriti hästi. Kui start anti, sain aru, et täna on hea tunne ja tegin hea võistluse. See on lubav tulemus kogu hooaega silmas pidades,“ ütles Iserbyt.