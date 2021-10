Alaealine sportlane sai ratsutamisvõistlusel raskelt vigastada

Alaliidu tegevdirektor Jukka Koivisto ütles STT-le, et seni saadud informatsiooni kohaselt oli võistluse ajal midagi üllatavat juhtunut ning see tingis ka ootamatu kukkumise.

"Need on väga harvad juhtumid [et sportlane kukub]," kinnitas Koivisto. "Vaatame õnnetusjuhtumi üle ja arutame, kas saame veel midagi teha, et selliseid intsidente vältida."