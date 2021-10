OTSEBLOGI JA FOTOD | Wales asus 13. minuti nurgalöögist Eesti vastu juhtima

Wales läks reedel vastamisi Tšehhiga, viigistades kohtumise 2:2. Walesil on kokku 8 punkti, millega jagatakse teist kohta Tšehhiga. Parem väravatevahe annab aga eelise tšehhidele. Eesti on nelja punktiga neljandal kohal.

„Pole vahet, kes neil mängivad, nad on tehnilised, kiired, neil on hea kaitse ja rünnaku tasakaal. Tähtis on homme näidata oma parimat mängu. Kuna vastane on tugevam, vajame mängijatelt teistsuguseid oskusi. Peame leidma mehed, kes on sellisel tasemel võitluses piisavalt kogenud,” sõnas mängueelsel pressikonverentsil eestlaste loots Thomas Häberli, kellel tuleb algkoosseisu valides lahendada kaks peamist muret. Poolkaitses tuleb asendus leida Vladislav Kreidale ja rünnakul Henri Anierile – mõlemat takistab kuhjunud kollaste kaartide tõttu mängukeeld.