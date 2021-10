Jevgeni Rõvkin lahkus Leedu koondise peatreeneri ametist

Ilmselge, et Jevgeni Rõvkini meeskonna ühine teekond on lõpule jõudnud ja nüüd algab uus peatükk nii Leedu koondise kui ka spetsialisti enda elus, kes jättis mängijate ja fännidega oma Facebooki lehel liigutavalt hüvasti: „Minu leping Leedu Jalgpalliliiduga on lõppenud. Tegemist oli ainulaadse projektiga. Ülesandeks oli mitte üksnes täiesti uue meeskonna loomine, vaid ka selle vastavusse viimine MMi kõrgtasemega. Ja kui isegi suuri võite ei oleks olnud, võin kindlustundega öelda, et Leedus on olemas hea saalijalgpallimeeskond, mis on võimeline kasvama ja arenema. Isegi vaatamata saalijalgpalli mitteprofessionaalsele tasemele. Tahan tänada kõiki mängijaid, kellega olen selle aja jooksul töötanud. Olete välja teeninud suure austuse, sest väga keeruline on ühildada professionaalset ettevalmistust spordis ja põhitööd! Tahan tänada meie treenerite koosseisu. Tegemist on kõrgtasemel spetsialistidega, kes väärivad samuti oma töö eest kõrgeimat hinnet! Tahan tänada Leedu Jalgpalliliitu usalduse eest ja võimaluse eest olla osa sellest suurepärasest meeskonnast – Leedu rahvuskoondisest! Suur tänu kõigile, kes toetasid sellel keerulisel perioodil, ja neile, kes seda ei teinud. Kõik see motiveeris edasi liikuma. Ma tean, et mul on Leedus sõpru! Olen uuteks väljakutseteks valmis! Aitäh, Leedu! Soovin edu! Kohtumiseni!“