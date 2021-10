FOTO | Hispaanlased pole Kylian Mbappe võiduväravaga rahul: see oli selge suluseis!

Nimelt paistis telekordustest, et Mbappe oli Theo Hernandezi söödu ajal suluseisus. Sellele apelleerisid eriti just hispaanlased. Finaali vilistanud Inglismaa kohtunik Anthony Taylor nägi aga, et Garcia sai söödu ajal pallile jala vahele ehk Mbappe ei saanud enam otseselt Hernandezilt söötu, vaid temani jõudis pall hispaanlase jalast.

Are my eyes playing tricks on me or is Mbappé about a yard offside here? pic.twitter.com/C6PYeWWbb1

"See oli selge suluseis. Kohtunik ütles mulle, et ma proovisin palli mängida," rääkis Garcia. "Mida ma oleksin pidanud tegema? Kõrvale astuma ja laskma Mbappel lihtsalt ära joosta? Tundub, et reegel on selline."

"On näha, et hetkel, kui Theo Hernandez annab söödu, on Mbappe selgelt suluseisus. Kuid Garcia õrna puute tõttu on tegu juba teise mänguolukorraga. Minu jaoks see nii ei ole," arutles Redknapp. "Minu jaoks on see reegli väga halb tõlgendamine. Minu silmis on see ebaaus."