Teemu Suninen M-Spordist lahkumisest: tundsin, et mind tõugatakse eemale

"Ausalt öeldes oli otsus üsnagi keeruline, aga tundsin, et mind tõugatakse eemale. Ma ei saanud autot testida ega sõita, kuid just nii saan areneda edasi kõrgemale tasemele ja muutuda paremaks sõitjaks," selgitas Suninen DirtFishile.

M-Sport on viimased kaks hooaega kulutanud peamiselt ressursse 2022. aasta Ford Puma uto arendamisele. "Olukord M-Spordis on üsna keeruline. Kui neil pole testimiseks raha, siis tekibki selline olukord. Nüüd on see aga tehtud ja peame keskenduma iseendale ja tulevikule."

Hiljutisel Soome MM-rallil oli Suninen võistlustules tagasi, kui triumfeeris WRC2-s Volkswagen Polo GTI R5 masinaga, mille valmistas talle ette tiim Movisport. Suninen saab WRC2-s uue võimaluse end tõestada sel nädalal toimuval Kataloonia MM-rallil, kus ta teeb koostööd Hyundiaga. "See on minu jaoks väga oluline ralli. Tahan näidata enda oskusi uues autos uue tiimiga," sõnas ta.

Soomlane lisas, et loodab tulevikus tagasi pääseda ka WRC sarja. Selle nimel on ta hea meelega nõus sõitma ka WRC2-s, et teha tulemusi ja tõestada enda tase.t "Tunnen, et olen uue lehekülje pööranud. Nautisin väga Soome rallit ja olen valmis kõvasti töötama, et head tulemused tuleksid."