Vaktsineerimata NBA tähtmängijal jäävad vähemalt pooled hooaja mängud vahele

2016. aastal Cleveland Cavaliersiga NBA meistriks tulnud Irvingu tuleviku osas on viimasel ajal olnud palju küsimärke. Kuigi Irving pole seda avalikult veel tunnistanud, kirjutavad mitmed mainekad väljaanded kindlas vormis, et kogenud korvpallur on koroonaviiruse vastu jätkuvalt vaktsineerimata.

New Yorgi ja San Francisco seaduste kohaselt pääsevad avalikele üritustele vaid need üle 12-aastased inimesed, kes on vaktsineeritud. NBA klubide New York Knicksi, Brooklyn Netsi ja Golden State Warriorsi jaoks tähendab see, et koroonaviiruse vastu kaitsepookimata mängijad neid koduareenil esindada ei saa.

Pühapäeval kinnitas esmakordselt ka Netsi peatreener Steve Nash, et nad valmistuvad kodumängudeks ilma Irvinguta. "Me saame aru, et tema meiega kodumänge kaasa ei tee," rääkis ta USA meediale. "Peame kindlasti hakkama ilma temata mängima. Sõltub nüüd, et kus, millal ja kui palju (Irving mängida saab)."

Reedel selgus, et Irving saab siiski koos meeskonnaga treenida, sest Netsi treeningkeskuseks olevat HSS Training Centerit ei peeta avalikuks kohaks.

"Palju küsimusi on selle kohta, mis toimub Kyrie'i maailmas. Tahaksin seda hoida privaatsena ja tegeleda sellega õigel viisil koos meeskonnaga," rääkis Irving septembris USA meediale. "Hetkel ma ei saa kohal olla, aga see ei tähenda, et ma tulevikus endale piiranguid sean seoses meeskonnaga liitumisega."