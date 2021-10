Ajalugu teinud Eesti motosportlane võitis MK-tiitli

Biene võitis ka pühapäevasel teisel võistluspäeval oma klassi ajaga 39.23,78. Kuid juba laupäeval oli tal koos nii palju punkte - 154, et kui üks halvem tulemus maha arvata, siis hetkel teisel kohal olevat ungarlast Norbert Zsigovitsi edestab ta 44 punktiga.

Eilne kukkumine tegi siiski nii palju haiget, et randmed täna väga ei liigu. Õnneks liiva sees see nii väga rolli ei mängi ja sain täna oma sõidu ära sõita.

Kaks kõige õnnestunumat võistlust on tänavu olnud Itaalia, kus oli väga tihe konkurents ja võit tuli väga raskelt. Teine oli kindlasti Rootsi etapi teine päev, kui suutsin Open klassi üldarvestuses võita. Sealne viimane katse, kui olime kolmekesi viie sekundi sees, see tõstis närvid pingule.

Selle aasta tsiklivahetus oli kindlasti väga suur pluss. Võistlused on olnud väga rasked ja oluliselt kergem mootorratas on tulnud palju kasuks. Nii on palju lihtsam sõita, kui sina juhid mootorratast, mitte mootorratas sind. Teisalt, kui oleksin kõva pinnase peal rohkem sõidutunde alla ladunud, oleks kõval pinnasel tulemused võib-olla nõks paremad olnud.