Mattias Käit: Wales on teisest puust vastane kui Valgevene, aga meie ootus on sama

"Tunne on hea. Lõime eelmises mängus kaks väravat ja hoidsime oma värava puhtana. Meeskonnal on hea tuju ja meie ootus on see, et meil on vaja ka homme võita, et midagigi sellest alagrupist veel saada. Vastane on homme teisest puust, aga ootus on sama," rääkis poolkaitsja Mattias Käit.

"Rääkisime enne koondiselaagrit, et võtame mäng-mängult. Esimese võitsime ja lähme ka homme võitma. Kuulsin täna, et Walesist on tulemas 1500 fänni. Loodan, et ka Eesti fänne tuleb palju ja nad on häälekamad kui Walesi omad - vajame kindlasti nende abi."

Septembris Cardiffis välja võidetud 0:0 viigi kohta ütles Käit: "Terve võistkond võitles seal hästi. Kindlasti on sealt kaasa võtta võõrsil tehtud nullimäng. Tahame ka homme värava puhtana hoida. Juurde on panna väravad. Ning peame vältima lihtsaid vigu. Wales on tugev võistkond. Isegi kui Gareth Bale'i pole, on neil väga head mängijad, kes võivad meie eksimused alati ära karistada. Peame kindlasti olema sada protsenti keskendunud."

Käidi üks partneritest keskpoolkaitses saab homme olema reedesest mängust kindlasti erinev, sest kollaste kaartide tõttu on mängukeelu all Vladislav Kreida. "Eks me kolmekesi (Käit, Kreida, Vassiljev) ole järjest pikalt mänginud, aga ei usu, et midagi keerulist saab olla. Kõik mängijad tunnevad üksteist ja teavad, mida treener neilt väljakult ootab. See ei tohiks probleemiks olla," arvas Käit.





Lisaks Kreida asendamisele on peatreener Häberlil vaja lahendada ka edurivi küsimus, sest samal põhjusel jääb homsest kohtumisest eemale Henri Anier. Pressikonverentsile oli Häberli kaasa võtnud reedel vahetusest sekkunud ja kolmandal üleminutil 2:0 värava löönud Sergei Zenjovi, kuid see ei tähenda veel automaatselt, et Zenjov alustab.