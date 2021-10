Eesti noortekoondis hoidis Ungari pikalt kuival, ent siis lagunes

Ungaril on kahest mängust ette näidata maksimaalsed kuus punkti, Austrial on kahest mängust neli punkti ja Valgevenel üks. Avavoorus Austriale alla jäänud Eestil on punktiarve avamata. Eesti jaoks lõpeb valikturniir teisipäeval, kui meie aja järgi kell 16 on vastaseks Valgevene.