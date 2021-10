Tyson Fury: Wilder ütles nokaudi järel, et ei austa mind. Ta on lihtsalt halb kaotaja

"Olime täna ringis nagu kaks sõdalast ja andsime endast kõik. Läksin pärast matši tema juurde, et kätt suruda. Ütlesin, et hästi tehtud, aga ta vastas, et ei austa mind. Mõtlen, et kuidas Wilder saab mind petmises süüdistada, kui nii tema ise kui ka tema tiim teab südames, et alistasin ta ausalt ja kindlalt," rääkis Fury.