BLOGI | Ülipõnev tiitlimatš: kaks korda põrandal käinud Fury taastus ja lõi Wilderi nokauti

Mõlemad mehed on seekordseks tiitlimatšiks kaalu juurde võtnud ning nad astuvad ringi rekordiliste võistluskaaludega. 33-aastase Fury puhul lõid ette numbrid 126 kg ning 35-aastane Wilder kaalus 108 kg.

Mehed on seni omavahel kahel korral kohtunud. 2018. aastal jäi Los Angeleses duell viiki. Toona kuulus WBC meistrivöö Wilderile ning viigi järel jäi see ikka tema valdusesse. Ekspertide hinnangul võitis Fury toona 12-st raundist üheksa, kuid Wilder lõi briti kahel korral põrandale.

Teistkordselt kohtuti 2020. aasta 22. veebruaril ning seitsmenda raundi tehnilise nokaudiga jäi peale Fury. Wilderile ei ole antud kaotus asu andnud ning ta on leidnud mitmeid põhjendusi, miks ta britile alla jäi.

„Inimesed nimetavad seda kaotust tehniliseks nokaudiks, kuid see ei olnud seda. Kohtunik peatas matši, kuna minu tiimis oli üks nõrk inimene, kes tegi midagi, mida ta poleks tohtinud teha. Ta viskas ringi rätiku ajal, mil mina olin alles jalgadel,” põrutas Wilder BT Spordi vahendusel. „Tõestasin sel õhtul, et olen tõeline sõdalane. Temal (Fury) oli karjääri parim ning minul halvim õhtu. Siiski ei suutnud ta mind põrandale lüüa,” ärples Wilder eelseisva kohtumise eel.

Fury ja Wilderi kolmanda matši toimumine on olnud mitmel puhul ohus. Teise duelli järel tahtis Fury koheselt järgmise vastase juurde edasi liikuda, kuid samas oli kuulda, et tegelikult on neil ka leping kolmandaks kohtumiseks.