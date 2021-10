Leedu jalgpallikoondis teenis aasta esimese võidu, Soomele valus kaotus

Leedu koondis oli sel aastal seni kaotanud kõik üheksa matši. Seejuures oli ise löödud ainult kaks väravat ning enda võrgust oli välja võetud 25 palli.

Leedu asus koduväljakul peetud kohtumist juhtima 18. minutil tänu Justas Lasickase tabamusele. Bulgaaria jõudis 64. minutil Kiril Despodovi värava järel viigini, kuid Fiodor Cernychi tabamused 82. ja 84. minutil tõid leedulastele magusa võidu.

Leedu on C-alagrupis kolme punktiga jätkuvalt viimane ehk viies. Bulgaarial on koos viis punkti.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Valusa kaotuse sai Soome koondis, kes jäi koduväljakul 1:2 alla Ukrainale. Kui soomlased hellitasid vaikselt lootust ka MM-pääsmest, siis kaotus ukrainlastele muutis nende olukorra keerulisemaks.

Ukraina asus mängu juhtima 4. minutil Andrei Jarmolenko värava järel. Teemu Pukki viigistas 29. minutil seisu, kuid Roman Jaremtšuk tõi 34. minutil kolm punkti ukrainlastele.

D-alagrupi teises kohtumises alistas Bosnia ja Hertsegoviina võõrsil 2:0 Kasahstani.

D-alagrupi liider on Prantsusmaa 12 punktiga, teiseks kerkis Ukraina 8 punktiga. Ühe mängu vähem pidanud Bosnia ja Hertsegoviina on kuue punktiga kolmas, kuid neil on üks mäng vähem peetud. Soome on viie punktiga neljas ning neil on ka võrreldes kahe esimesega üks kohtumine vähem peetud.

Standings provided by SofaScore LiveScore