Wilder asus taas kurtma: hobuste karv Fury kinnastes ei ole õige asi

Kaotuse järel kurtis Wilder, et Fury poksikindad olid kummalised ning ilmselt ei vastanud reeglitele. Ühtegi viidet sellele aga ei leitud. Seekordse matši eel on Wilder hakanud taas Fury kinnaste üle kurtma.

Nii Fury’l kui ka Wilderil on matšiks neli paari kindaid, millest üks paar lõigati ekspertide poolt lahti, et olukorda täpsemalt uurida.

Fury kinnastes on pehmendusena kasutatud hobuste karva ning Wilderi meelest ei vasta selline asi reeglitele. „Arvasime, et hobuste karva kasutamine ei ole õiget, kuid eksperdid leidsid, et kõik on korras,” lisas Wilder veel. „Minu argument oli, et Fury kinnastes ei ole piisavalt pehmendust. Ekspertide arvates teeb hobuste karv pehmenduse puuduse tasa.”