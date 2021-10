Pogacar võitis hooaja viimase tippsõidu, Taaramäe sai 75. koha

Aprillis võidutses Pogacar Liege-Bastogne-Liege’il. „See on pöörane. Pärast sellist hooaega on täiesti pöörane lõpetada aasta sellisel viisil. Ma olen sõnatu,“ ütles Pogacar. „Minu jaoks on kõik võidud olulised. Eriti see, sest ma olen kaua unistanud Lombardial võistlemisest koos maailma parimatega. Nüüd ma olen siin ja võitsin. See on tõesti pöörane.“