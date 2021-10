Saudi Araabia rikkurite valdusesse läinud Newcastle plaanib juba suuroste

Juba praegu on Suurbritannia meedias õhku visatud erinevad spekulatsioonid, keda järgmiste üleminekuakende jooksul ostma hakatakse. Inglismaa meedia teatel saab Newcastle United järgmise kolme üleminekuakna jooksul kulutada umbes 250 miljonit eurot nii, et nad ei lähe vastuollu Finantsilise Ausa mängu reeglitega.

The Telegraph lisab, et ilmselt on juba jaanuaris võistkonnaga liitumas Burnley keskkaitsja James Tarkowski. Kuna Tarkowskist saab juba suvel vabaagent, siis on ta üsna soodsalt saadaval.