Karm eksimus: Erling Braut Haaland oli kahe miljoni euro eest saadaval, kuid Juventus loobus

Erling Braut Haaland teeb praegu tegusid Dortmundi Borussias. Foto: Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de, imago images/Chai v.d. Laage/Scanpix

21-aastane Norra ründetuus Erling Braut Haaland on jalgpallimaailma üheks kuumemaks nimeks. Praegu Dortmundi Borussia ridadesse kuuluv ründaja vahetab järgmisel aastal ilmselt 75 miljoni euro eest klubi. Seejuures tuleb märkida, et tegemist on soodushinnaga, mis on eelnevalt lepingutes fikseeritud.