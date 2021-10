Ogier läheb Katalooniasse MM-tiitlit kindlustama: tean, mida pean tegema

Eelmise Soome ralli võitnud Elfyn Evans kaotab enne Hispaania etappi liider Ogier`le 24 punktiga.

"Ma tean, mida pean Hispaanias tegema, see on päris lihtne. Pean ralli võitma ja siis on see tehtud," sõnas Ogeir DirtFishile.

"Ma ei lähe starti mõttega, et lõpetame teisena. Kui mul on hea võimalus, siis ma pole neid lootusi oma karjääris eriti käest lasknud. Seega võitlen selle nimel ja tean, mida pean Hispaanias tegema," lisas prantslane.

Viimati juunis ralli võitnud Ogier on väga rahul, et pääseb taas asfaldile. "See hooaeg on olnud karm, sest praktiliselt kõigil rallidel, kus on tulnud teed puhastada, olen startinud esimesena. Ja kui arvet pidada, siis on neid kümnest rallist olnud kaheksa."

Evans ütles, et 24-punktiline vahe on siiski väga suur, kuid lootus sureb viimasena. "Teame, et vahe on endiselt massiivne. Kuid me oleme lubanud, et võtame ralli korraga ja anname endast alati maksimumi."